Israele-Italia doppia tegola per Spalletti | due titolari ko per infortunio

Da una parte la gioia per la vittoria netta contro la Francia, dall'altra un po' di apprensione per un doppio. In vista digli azzurri dovranno fare a meno di Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini, entrambi infortunati ed entrambi indisponibili per la seconda gara di Nations League. Per Calafiori trauma contusivo al polpaccio sinistro rimediato a causa di un fallo subito nella sfida contro la Francia. Per Lorenzo Pellegrini un indurimento muscolare al flessore che lo terrà fuori dai giochi nella trasferta di lunedì che, lo ricordiamo, si giocherà sul campo neutro di Budapest.