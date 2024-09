Il Rolo pronto a frenare la Correggese Prima interna insidiosa per Scandiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo turno di campionato per Eccellenza e Promozione (ore 15.30), mentre è ancora tempo di Coppe dallaalla Terza categoria (ore 16.30). Nella Serie A dei Dilettanti fari puntati sul "Borelli" per il derbycoi biancorossi partiti a mille grazie al poker servito all’Arcetana: ex di turno il trainer locale Gallicchio e il difensore rolese Ziliani che ha indossato anche la fascia di capitano nel suo lungo percorso. Promette gol e spettacolo la sfida del "Morelli" fra i padroni di casa del Brescello Piccardo che ricevono gli ambiziosi piacentini del Nibbiano, pure loro vittoriosi all’esordio. Il Fabbrico cerca riscatto fra le mura amiche contro il Salsomaggiore del bomber ex borettese Fanti. Stessa missione per l’Arcetana che rende visita all’esperta Fidentina.