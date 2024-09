Una foresta di rovi rifiuti e inciviltà | ecco com’è ridotto il Porto Traianeo ad Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Nella tarda mattinata di ieri, come ogni venerdì dalla scorsa primavera, la nave da crociera della Msc, piena di passeggeri, è stata ormeggiata aldorico. Parte dei croceristi a bordo ha scelto di visitare la città e nell’offerta delle attrazioni culturali figura anche il sito archeologico del. La speranza è che a scegliere quel percorso siano stati davvero in pochi. L’amministrazione comunale, a parole, dice di farsi in quattro per l’accoglienza dei turisti, ma poi non riesce a incidere sull’attività dei presunti ‘partner’. La responsabilità dello scempio in cui versa da mesi quel sito di straordinaria bellezza è della Soprintendenza Unica delle Marche. Una scena a dir poco surreale.