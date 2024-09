Terminal bus si valuta la zona della Capitaneria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Dove realizzare il nuovodegli autobus? Tante le ipotesi al vaglio in Viale De Gasperi, dove la maggioranza non ha ancora affrontato ufficialmente l’argomento, e però dovrà farlo entro breve dato che sono passati quasi tre anni dall’insediamentonuova amministrazione. Una possibilità è rappresentata dalle superfici nelle vicinanzedi porto, vale a dire piazza Caduti del Mare oppure, poco più a nord, piazza Chicago Heights. Da queste aree di sosta si potrebbero ricavare degli stalli per i mezzi pubblici, magari eliminando alcune file di parcheggi. La necessità di fare un quartier generale dei bus è fortemente sentita da tutta la città soprattutto perché bisogna alleggerire il quotidiano viavai di mezzi lungo via Gramsci.