M5S Villani | A fianco dei lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) La Coordinatrice provinciale: “È dovere delle istituzioni e delle forze politiche difendere ie il futuro del nostro territorio” “Esprimo piena solidarietà e vicinanza aiAutomotive di, in sciopero a tempo indeterminato per difendere i propri diritti e il futuro dello stabilimento. La crisi occupazionale e produttiva che sta investendo l’azienda è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. È inaccettabile che, a fronte di strategie industriali miopi e orientate al risparmio sui costi, si mettano a rischio non solo 500 posti di lavoro, ma l’intero indotto e la comunità locale. Rivolgiamo un appello urgente alle istituzioni regionali e nazionali affinché si apra immediatamente un tavolo di confronto che possa portare a soluzioni concrete.