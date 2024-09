Chi è Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista? Scopriamo la sua vita privata tra marito e figli

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 7 settembre 2024) Ida Diè nel team degli agenti immobiliari di, il programma in onda su Real Time.di seguito tutto ciò che la riguarda, sia della suasia di quella professionale! Leggi anche: Corrado Sassu, chi è l’agente immobiliare di? Dalle origini alla data di nascita, conosciamolo meglio Vulcanica, intraprendente e professionalmente impeccabile, Ida Diè diventata nota al grande pubblico per essere l’agente immobiliare di. Con i suoi colleghi, in ogni puntata del programma in onda su Real Time, si sfida per far individuare ai probabili acquirenti laperfetta dei loro sogni.