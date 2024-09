Sondaggi politici elettorali oggi 6 settembre 2024 | Mattarella è il leader più gradito Meloni al secondo posto ma in calo Salgono Conte e Schlein

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024)– È il presidente della Repubblica Sergioilpolitico che raccoglie la fiducia della maggior parte degli italiani: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Youtrend per SkyTg24. Il Capo dello Stato, infatti, raccoglie il 64% dei consensi: soltanto il 33 per cento dichiara di non avere fiducia nei confronti di Sergio. Alsi piazza Giorgia, che raccoglie il 33 per cento del gradimento. La premier, tuttavia, non ha la fiducia del 64% degli intervistati. Segue Giuseppeal 31 per cento, mentre Ellysi piazza al quartocon il 27%. Siache, però, non sono graditi al 65% del campione.