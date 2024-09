Portogallo-Scozia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. Dopo l’esordio vincente contro la Croazia i lusitani hanno l’occasione di allungare ancora in classifica contro gli scozzesi, a loro volta caduti in casa contro la Polonia.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Da Luz di Lisbona: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Lusitani ancora sotto il segno di Cristiano Ronaldo nel 2-0 rifilato alla Croazia. L’ex attaccante del Real Madrid ha infatti raddoppiato l’iniziale vantaggio di Dalot battendo l’ennesimo record personale. Nel complesso, però, tutta la squadra è apparsa in gran spolvero e intende bissare questa vittoria Bruciante, invece, la sconfitta subita dagli scozzesi contro la Polonia davanti al proprio pubblico.