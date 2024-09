Le tentazioni di Palladino Dal modulo senza sorprese Alla rivoluzione d’assetto Tutte le opzioni possibili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Di certo e scontato nel calcio c’è sempre stato poco. Figurarsi in una squadra come la Fiorentina che oggi è un cantiere completamente aperto. Raffaelesta lavorando nel segreto del Viola Park per dare anima e identitàsua creatura. Sa bene che questi giorni di lavoro sono preziosi. Anzi, fondamentali per quanto si è visto nelle prime cinque partite ufficiali. Normale che certi automatismi siano mancati specialmente nella fase difensiva. Di tempo ne ha poco. Ha chiesto pazienza. Ma anche lui sa che il calcio moderno corre veloce e rimanere attardati adesso sarebbe una zavorra da portarsi dietro a lungo. Ecco perché bisogna fare presto e bene. Sono i giorni in cui si parla molto del sistema di gioco. Non abbiamo l’impressione chepossa derogare dal suo 3-4-2-1, anche perché con tutti i giocatori a disposizione non l’ha mai provato.