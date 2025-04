Liberoquotidiano.it - Alberto e la figlia, "urli" a fine puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

?"Casting pessimo". Alla, per i telespettatori che da casa seguono Affari tuoi, il problema sta tutto qui: nel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, campione assoluto di ascolti, gira tutto intorno a pacchisti e futuri concorrenti. Se sono frizzanti, dalla lingua sciolta, con storie credibili alle spalle (qualcuno, in politica, parlerebbe di "narrazione") è alta la possibilità che la fortuna (e il Dottore) arrida loro. Se sono un po' tristi, piatti, banali, sarà un nulla di fatto. Prendiamo il caso del muratore, dalle Marche. La sua partita nellaandata in onda mercoledì 9 aprile secondo molti utenti di X rappresenta alla perfezione questa teoria. Accompagnato in studio dallaSara, vede via via svanire tutti i pacchi rossi per restare con due blu, da 50 e da 200 euro.