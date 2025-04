In biblioteca 40 bambini hanno partecipato alla ' Notte dei pupazzi' per avvicinarsi alla lettura

Sabato 29 marzo, la biblioteca comunale di Cesenatico ha ospitato la 'Notte dei pupazzi', un evento che ha attirato più di 40 bambini per avvicinarli alla lettura. Ognuno di loro ha lasciato in biblioteca il suo 'pupazzo' per fargli trascorrere una Notte in compagnia dei libri per poi andare a.

