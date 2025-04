Mistermovie.it - Aggiornamento su The Pitt 2: svelati nuovi dettagli sulla trama e data di uscita

Con il finale della prima stagione in onda il 10 aprile 2025, Thesi appresta a chiudere il suo debutto televisivo lasciando però il pubblico con una buona notizia: la seconda stagione è già confermata e sarà disponibile da gennaio 2026 su Max. Una decisione che segue i numerosi consensi ottenuti dalla critica, attratta dall’equilibrio tra dramma umano e realismo medico.The: la seconda stagione della serie medica HBO prende formaL’attore Noah Wyle, volto del protagonista Dr. Michael "Robby" Robinavitch, ha già anticipato che iepisodi affronteranno una fase diversa del percorso del suo personaggio, ambientata dieci mesi dopo gli eventi conclusivi della stagione uno.Riprese al via a giugno: un’estate intensa per il castLe riprese deiepisodi inizieranno a giugno 2025, con un set attivo anche durante il weekend del 4 luglio, a conferma del ritmo serrato e dell’impegno della produzione.