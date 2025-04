Mistermovie.it - Svelate la data di uscita e le foto di Waterfront, la serie Netflix creata dallo sceneggiatore di Scream

ha annunciato che la nuovadrammatica Thesarà disponibile dal 19 giugno 2025. Ispirata a eventi reali, lasi articola in otto episodi e si concentra sulle tensioni interne e sulle difficoltà economiche della famiglia Buckley, da decenni al centro della vita di Havenport, un piccolo centro costiero della Carolina del Nord.The: la nuovasulla famiglia Buckley debutta a giugnoNel cuore della storia troviamo un impero in declino, costruito sulla pesca e sulla ristorazione, che rischia di andare alla deriva dopo i problemi di salute del patriarca Harlan Buckley, interpretato da Holt McCallany. Al suo fianco, la moglie Belle (Maria Bello) e il figlio Cane (Jake Weary) tentano di tenere in piedi le attività, ma le difficoltà si moltiplicano.