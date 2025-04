Lapresse.it - Dazi Trump, chiusura positiva per le borse cinesi

per le, in tono minore rispetto al rimbalzo degli altri principali listini asiatici ma ottenuta nonostante la conferma deial 125% da parte dell’amministrazionesull’import negli Stati Uniti. Shanghai segna a fine seduta +1,16%, mentre il Composite di Shenzhen si attesta al +2,46%. Gli Stati Uniti, per il momento applicheranno un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato Washington e che non hanno risposto alle tariffe Usa, mentre per i prodotti provenienti dalla Cina salgono “con effetto immediato” al 125%. Dal canto suo Pechino ha risposto con tariffe dell’84% sulle importazioni dagli Stati Uniti.