Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria | nuovo tecnico per Sucic

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria, dopo gli ultimi deludenti risultati. E per Sucic c'è un nuovo allenatore. Saranno le ultime partite.COMUNICATO UFFICIALE – È durata pochissimo l'avventura di Fabio Cannavaro alla guida della Dinamo Zagabria: appena tre mesi. Lo stesso club croato ha annunciato poche ore fa l'esonero del tecnico italiano: "Fabio Cannavaro non sarà più l'allenatore della prima squadra della Dinamo Zagabria. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. Vorremmo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita. Per il resto della stagione la squadra sarà temporaneamente guidata dall'attuale vice allenatore Sandro Perkovi?".

