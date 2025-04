Kolo Muani Juve futuro sempre più incerto per il francese | il riscatto è legato a tre fattori Tutti gli aggiornamenti

Kolo Muani Juve, futuro sempre più incerto per il francese: il riscatto è legato a tre fattori. Gli aggiornamenti sulla situazione relativa al centravanti

Tra i calciatori dell'attuale rosa della Juve non di proprietà del club bianconero ma in prestito da altre società c'è anche Randal Kolo Muani, che dopo un super impatto è vistosamente calato dal punto di vista del rendimento.

Secondo la Gazzetta dello Sport il suo riscatto dipende da tre fattori in particolare: oltre al piazzamento Champions servirà un finale di stagione convincente da parte del francese, senza dimenticare che ci sarà da imbastire nel caso una trattativa con il PSG tutt'altro che semplice.

