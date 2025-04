Ilfattoquotidiano.it - Champions, le pagelle: Lewandowski in splendida solitudine, Kvara illumina Parigi. Kompany pareva quasi seccato: più umiltà, please

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattordici gol in quattro partite, capolavori in ordine sparso, momenti di grande spettacolo: l’andata dei quarti ha ribadito che la, oggi, è un altro sport. Il livello tecnico è altissimo, probabilmente superiore al calcio proposto al mondiale. Un dato fa riflettere: in semifinale, se non si verificheranno colpi di scena, avremo la squadra neocampione di Francia, le prime in classifica di Serie A e Liga, la seconda della Premier.IN – Inter di sciabola e di fioretto, il Barca un collettivo da 88 BARCELLONAIl voto è collettivo: il gioco, la gestione di Hansi Flick, il talento smisurato di Yamal – il gol con una “puntata” è una bellezza – e Pedri, la stagione da urlo di Raphinha. Il 4-0 sul Borussia Dortmund spalanca la strada delle semifinali dove, se non avverranno ribaltoni a Milano, i blaugrana potrebbero affrontare l’Inter.