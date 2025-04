Infortunio Mbangula | l’esterno belga può recuperare subito per il Lecce? Cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Mbangula: l’esterno belga può recuperare subito per il Lecce? Cosa filtra sulle sue condizioni dopo il sovraccarico alla coscia destraLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni dei bianconeri attualmente infortunati, tra i quali da ieri c’è anche Samuel Mbangula.l’esterno belga, che come anticipato da Juventusnews24 ieri ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra, sarebbe ora a forte rischio per il prossimo match di campionato che la squadra di Tudor giocherà sabato sera all’Allianz Stadium contro il Lecce.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Mbangula: l’esterno belga può recuperare subito per il Lecce? Cosa filtra sulle sue condizioni Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24puòper ilsuedopo il sovraccarico alla coscia destraLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il puntodei bianconeri attualmente infortunati, tra i quali da ieri c’è anche Samuel, che come anticipato da Juventusnews24 ieri ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra, sarebbe ora a forte rischio per il prossimo match di campionato che la squadra di Tudor giocherà sabato sera all’Allianz Stadium contro il.Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce - Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce (LaPresse) – JMania.it Ennesimo problema di natura fisica per la Juventus. Nella giornata di oggi, Igor Tudor, ha condotto come ... (jmania.it)

Infortunio Mbangula: la giovane punta bianconera finisce in infermeria | Nuovo forfait. La situazione - Infortunio Mbangula | Vi proponiamo di seguito l'ultima indiscrezione raccolta dal collega di Juventus News 24 Marco Baridon ... (news-sports.it)

Juventus, si ferma Mbangula. Le condizioni di Perin - In casa Juventus, oggi niente allenamento per Samuel Mbangula: l`esterno d`attacco belga è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico muscolare alla. (msn.com)