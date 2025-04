Cura del verde pubblico Salerno Pulita assume 28 nuove unità

Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di Cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte.

Verde pubblico e parchi, la manutenzione passa a Salerno Pulita - La manutenzione delle alberature ad alto fusto, invece, resterà sotto la diretta gestione del Comune di Salerno. Nel 2021 la manutenzione del verde pubblico affidata alle ... garantendo al contempo ... (salernotoday.it)

