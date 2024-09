Il nuovo cinema si svela Notorious si parte Una struttura ‘sostenibile’ e film la domenica mattina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si alza il sipario sulla nuova multisala ‘s’, tra sostenibilità e proiezioni anche la. L’appuntamento per l’apertura al pubblico è nel pomeriggio di oggi a partire dalle 16.45. Quella di Ferrara è la sesta multisala targata. Mesi di lavori e di completa rizione interna, con alcune novità, tra cui un’area per i piccoli adibita a feste e compleanni. Unache è stata presentata ieri in anteprima, alla presenza di Andrea Stratta e Guglielmo Marchetti, rispettivamente amministratore delegato e presidente diPictures. Alcuni numeri della rinnovata multisala: 1.655 posti a sedere in ecopelle (diminuiti rispetto alla precedente gestione, questo per garantire maggior confort), confermate le dieci sale, tra queste tre da 200 posti e due da 300. Un investimento complessivo di oltre due milioni di euro.