Festival di Venezia pagelle della nona serata | coppie splendide 10 promosso il cast di Iddu 8

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un red carpet bagnato non è di certo facile da organizzare. Per questo motivo si pensava che ladeldi2024 potesse veder saltare la sfilata tanto attesa. Pericolo scampato, nonostante il maltempo. La kermesse è proseguita come da programma, per una passerella ricca di uomini, da Toni Servillo a Elio Germano, fino all’attesissimo Luca Marinelli.e April hanno però garantito una quota femminile di eccellente livello, in termini di classe e look. Un vero spettacolo, per quanto più sobrio rispetto all’ottava, dominata da Lady Gaga. Luca Marinelli e Toni Servillo,. Voto: 10 Semplicità ed eleganza nelle dueche hanno attraversato il red carpet di2024 senza grande voglia di apparire a tutti i costi. La naturalezza dei gesti e dei sorrisi di Luca Marinelli e sua moglie Alissa Jung ha conquistato tutti.