Che fine ha fatto il rinnovo di Gasperini? Ora se lo chiedono pure a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Chehaildi? Se lo. Passi per quelli del Napolista che già il 12 giugno scrissero che i colloqui trae Percassi erano andati maluccio e che tutto quello strombazzare per ilsembrava arte. Ma adesso, tre mesi dopo, è addirittura Tuttoatalanta.com a porsi la stessa domanda: dov’èdicon l’Atalanta? Ascrivono così: “Virtualmente è firmato, non ci saranno problemi. L’obiettivo che ci dobbiamo dare è migliorarci sempre, al di là del risultato finale. Non è che se vinci qualcosa cambia, cambia la percezione e basta. Ho sempre pensato che non è vincente solo chi alza un trofeo, ma anche chi nella vita supera se stesso e raggiunge i propri obiettivi”. Queste erano le parole di Gian Pierodel 20 luglio scorso.