Nuove informazioni per Dragon Quest III HD

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oggi, Square Enix ha rilasciato una serie diriguardante il prossimo remake in uscitaIII HD-2D. Una dellefeature sarà il reclutamento che potrà essere fatto grazie a Greta, la quale ci permetterà di assoldare qualsiasi avventuriero tra quelli registrati e aggiungerlo al nostro party. Inoltre, potremo personalizzare come desideriamo i nostri nuovi alleati. Per il reclutamento di nuovi avventurieri però dovremo conoscerne le diverse vocazioni, una sorta di classe che condiziona incantesimi, abilità, progressione di caratteristiche ed equipaggiamento del personaggio. Le vocazioni che potremo scegliere saranno: Guerriero, Lottatore, Mago, Sacerdote, Giullare, Mercante e Ladro. Inoltre, ci sono due classi speciali: Eroe e Saggio.