Gossip Uomini e Donne Maria De Filippi finisce nella bufera | c’entra l’arrivo di Martina De Ioannon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sta facendo decisamente discutere l’ultimo arrivo sul trono della nuova stagione di. A cercare l’anima gemella nel dating show sarà un altro volto di Temptation Island, questa voltaDe. Ebbene sì, dopo Francesca Sorrentino, anche l’ultima protagonista del realiti dei sentimenti popolerà lo studio con un ruolo decisamente da protagonista. La scelta diDedi farla sedere sulla poltrona rossa, tuttavia, non sarebbe piaciuta ai telespettatori, i quali non hanno esitato a protestare. Molti hanno puntato il dito contro la conduttrice sostenendo di non guardare il programma.Defa già discutere Una leggera voce era già emersa quest’estate ma in pochi credevano effettivamente chesarebbe salita poi sul trono di. D’altronde la fine della relazione con Raul era freschissima.