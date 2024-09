Giuseppe Gazerro e la Resistenza Acustica | esce Quella Luce

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal 6 settembre sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo die ladisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 31 agosto. “” è un brano che è stato concepito dall’autore come la fotografia di un momento di riflessione sulla sua adolnza nel paese natio, pur se ogni riferimento specifico è stato volutamente tolto per cercare di rendere il testo più universale e nella speranza che l’ascoltare ritrovi se stesso in frammenti dello stesso. Il pezzo vive su un giro di chitarra deciso, veloce ed aggressivo che vorrebbe rendere la rabbia e l’irrequietezza degli anni descritti. Il canto è aggressivo ma mai disperato, alto ma non urlato. La scelta del titolo “” racconta ciò che ognuno vede come immagine di quello che ha illuminato l’inizio della propria vita.