Andrea Bortolamasi | Ricordare Pavarotti nel Festival Belcanto è la strada giusta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domani sera, anniversario del tenorissimo, i Trepponti di Comacchio si illumineranno per "Forever". E qui a Modena, nulla. Perfino Katia Ricciarelli ora attacca il Comune: "È una scelta scorretta – ha detto all’agenzia Adnkronos –.ha segnato la storia, la moglie Nicoletta è una donna molto in gamba e se fossi in lei organizzerei un evento benefico come il& Friends con tutte le persone che hanno cantato con lui: io parteciperei di corsa. Non ha bisogno del Comune di Modena". Da parte sua, Nicoletta cerca di smorzare i toni: "Comprendo la scelta dell’amministrazione di accorpare le celebrazioni – dice nella conversazione che pubblichiamo su Qn –. Ma forse si è sottovalutato l’orgoglio dei modenesi. A Modena il 6 settembre non significa celebrare il ricordo della morte di Luciano, ma il ricordo di Luciano, punto.