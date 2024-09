Oggi i funerali dell’avvocato Pompei morto nel rogo di casa sua Le prime indiscrezioni sull’autopsia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cause del decessoGiorgio: l’autopsia conferma l’asfissia L’autopsia effettuata sul corpoGiorgio, deceduto nel terribileche ha distrutto il suo appartamento nel centro di Terracina, ha chiarito le cause del decesso. Il medico legale Enrico Tripodi ha escluso le ustioni come causa della morte, stabilendo invece cheper asfissia. L’esame autoptico ha rilevato danni gravissimi alla trachea e alle vie respiratorie, compromesse dai fumi tossici e dai gas sprigionati dal devastante incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Tentativo di fuga e ultimo dialogoaveva tentato di sfuggire al fuoco cercando rifugio sul piccolo balcone del suo appartamento al terzo piano.