Fiorentina Cataldi si presenta | Società con grandi ambizioni qui c’è tutto per fare bene

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Penso che in questo ambiente ci siaper. Laè unacone conosciuta in tutta Europa. Le due finali europee consecutive sono soltanto il punto di partenza per stabilizzarsi nelle posizioni che contano. L’impatto con l’Europa è presente in questa”. Lo ha detto il nuovo centrocampista dellaDanilo, oggi intervenuto in conferenza stampa al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). “Visto che siamo ancora in Conference, e credo che non sia una sconfitta arrivare due volte secondi, il nostro obiettivo è alzare quella coppa”, ha aggiunto. Sul nuovo tecnico: “Palladino è un tecnico intelligente e credo che potràa Firenze. Con il lavoro di assestamento naturale che stiamo facendo le cose andranno sempre meglio”.