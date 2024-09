Clyburn | Non sono qui per fare la superstar Il ceo Baraldi | Siamo una grande famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel raccontare le prime impressioni sulla Virtus, Willdimostra subito di essere un leader. Le sue parole descrivono il cammino che tutta la squadra, lui compreso, deveper tentare il salto di qualità . "Voglio portare la Virtus su un altro livello – spiega–. La miaama già la città , anche se è più piccola rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Zizic, Shengelia, Hackett e Polonara li conosco già , e quando Toko mi ha chiamato per spiegarmi l’ambiente della V nera ci ha messo poco a convincermi. E’ stata una decisione rapida". L’esterno statunitense è stato giudicato il miglior giocatore nella final four di Eurolega del 2019 per le sue prodezze offensive e ora tutti si chiedono come riuscirà a convivere con il capitano Marco Belinelli. "L’anno scorso coach Banchi ha fatto un gradissimo lavoro nell’assemblare il gruppo.