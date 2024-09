Saporetti gol nel derby per lanciare il Forlì | Tifosi sono sicuro che ci divertiremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Lorenzodomenica sera ha segnato a Ravenna il primo gol ufficiale del. Una rete (1-1) che poteva essere raddoppiata grazie al gioco espresso. Nel giorno di riposo dopo il match il difensore, cresciuto nella Cava, è dispiaciuto per la sconfitta ai calci di rigore ma soddisfatto per la prestazione della squadra in vista del campionato che scatta domenica contro la Sammaurese., con che stato d’animo siete rientrati negli spogliatoi? "Molto incazzati. Perdere ai rigori dopo una partita così non fa piacere a nessuno. Anche il mister era molto dispiaciuto. Ma il calcio è fatto così". Al cospetto della squadra da molti considerata come la candidata alla vittoria la vostra prestazione è stata positiva. "Abbiamo disputato un’ottima partita sul piano fisico, del gioco e della mentalità. E in casa di un Ravenna assai ambizioso.