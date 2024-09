Non pensavo avrebbero sofferto tanto le parole e il profilo del 17enne che ha ucciso la famiglia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 3 settembre 2024) “So che tutti vi chiedete il perché di quello che è successo, è la grande domanda ma dobbiamo accontentarci di scavare. Un movente sarebbe tranquillizzante. Ma da un punto di vista giuridico al momento non c’è, e non è detto che ci sarà. Da un punto di vista sociologico le indagini sono aperte”. Sono queste lecon cui Sabrina Ditaranto, reggente della procura per i minorenni di Milano, ha raccontato alla stampa le prime ore di interrogatorio di Riccardo Chiarioni, il diciassettenne che, nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, hala suanella casa di via Anzio, a Paderno Dugnano.