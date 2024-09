Il caso della mail a un indirizzo non istituzionale | quali sono i rischi?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 3 settembre 2024) C’è stata una comunicazione in particolare – che è stata riportata in esclusiva da Dagospia – che ha gettato più di un dubbio sull’effettivo ruolo di consulenza dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia presso il ministeroCultura retto da Gennaro Sangiuliano. La comunicazione in questione è quella ormai divulgata da tutti del 5 giugno 2024, che il direttore degli scavi di Pompei Gabriel Zuchtriegel invia a una serie di indirizzi istituzionali e, per conoscenza, anche a quellodottoressa Boccia. Mentre, però, i domini di tutte le persone coinvoltequelli istituzionali, riferibili al @cultura.gov.it, quello di Maria Rosaria Boccia è unnon