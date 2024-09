Grifo dopo Carpi vi dirò chi siamo Seghetti rimasto grazie alla società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) "Aspetto la partita diper poter esprimere un giudizio, per poter dire dove posarrivare. Perché ho in mente le cose fatte con la Spal, ma non dimentico i primi minuti con la Pianese". Il diesse Jacopo Giugliarelli fa il punto della situazionechiusura del calciomercato, vissuto in un contesto particolare. "Ma nonostante tutto abbiamo lavorato nella normalità – spiega il diesse – Per fortuna il Perugia e il nostro presidente godono di massima stima a livello italiano: è nella storia di questo club. Anche quest’anno sono arrivati due come Plaia e Di Maggio che provengono da Roma e Inter e fanno parte delle rispettive nazionali, e questo è stato possibileall’importanza del club eserietà della proprietà che si è dimostrata solida nel corso degli anni". La situazione anomala non ha influenzato il mercato.