È bello vederlo così | Sinner lo ha fatto di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikè tornato a splendere dopo i problemi personali degli ultimi mesi. E i tifosi se ne sono accorti. Sì, lo hadiNel momento in cui ha potuto raccontare quello che gli era successo, siamo sicurissimi che Janniksi sia tolto un enorme peso dallo stomaco.(Lapresse) – Ilveggente.itHa passato momenti difficili, non in campo, quelli sono un dettaglio rispetto ai fatti personali che lo hanno coinvolto nel corso degli ultimi mesi. Anzi, sono proprio nulla. E agli Us Open, oggettivamente, stiamo vedendo uncompletamente diverso. Ha gli occhi diversi il numero uno del mondo. Ha degli occhi che dimostrano come si sia messo alle spalle un momento delicato per la sua vita sportiva e professionale. Insomma, è un altro. E chissà quanto gli è pesato dire di no alle Olimpiadi per quei problemi fisici che, in questo caso, lo hanno tolto di mezzo.