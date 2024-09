Da Buggiano a Capo Nord in Vespa 5mila chilometri per promuovere la donazione di sangue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 3 settembre 2024 – Il viaggio della vita, come inno alla vita. Francesco Bassini e Nicolò Fantozzi hanno fattoin, dalla Toscana a, perladi. Sono partiti da, nel pistoiese, ed in sella allasono arrivati in cima al mondo perladie plasma in Europa. Una storia di avventura, coraggio e sensibilità che verrà raccontata domani pomeriggio alle 17.30 al Museo Piaggio a Pontedera all’evento “Dammi unae ti porto a donare”. A compiere l’impresa sono stati due amici. Francesco Bassini, presidente dell’Avis die componente dell’esecutivo nazionale di Avis e dall’amico Nicolò Fantozzi, saranno loro domani a raccontare l’avventura all’evento voluto dalla Fondazione Piaggio con il patrocinio del Comune di Pontedera.