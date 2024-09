Una lezione di educazione civica per il ministro Valditara in un documento di sette pagine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024): N.C.S. (Non ci siamo!). Sembra questo in sintesi il giudizio espresso dall’CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) sullo schema di decreto ministeriale che aggiorna le Linee guida per la scuola in materia di “”. La frase finale del parere, obbligatorio ma non vincolante, esprime tutta la tensione tra un doveroso contegno istituzionale ed una contenuta insofferenza professionale: 1. In relazione alle numerose e rilevanti criticita? evidenziate e alle osservazioni formulate, il CSPI non puo? esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto e invita l’Amministrazione a rivederlo alla luce delle argomentazioni fin qui illustrate.