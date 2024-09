Dacia Duster ecco la terza generazione del suv prodotto in Romania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriva in Italia a settembre in Italia ladi, l’iconico modello del brand controllato da Renault che in quasi 15 anni di carriera è stato venduto in oltre 2,4 milioni di esemplari, di cui 330 mila nel mercato italiano. Il nuovovienenella fabbricadi Mioveni (), a circa due ore di macchina da Bucarest. Si tratta di uno degli impianti produttivi più avanzati ed efficienti del gruppo Renault, si sviluppa su una superficie di 288 ettari e occupa 7mila persona (di quasi il 50% donne). Ogni giorno produce 1.392 veicoli, circa 350 mila l’anno, uno ogni 55 secondi, grazie a 3 turni giornalieri su cui è distribuita la produzione e alla presenza in loco di diversi fornitori tra cui Valeo Euro Aps/Faurecia e Horse. I veicoli prodotti qui vengono venduti in 44 Paesi nel mondo, in 4 continenti.