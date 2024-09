Alien | Romulus il film è il secondo maggior successo del franchise

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024), ilè ildelIl nuovodella serie di, ha avuto un rapidoal botteghino quando ha debuttato il mese scorso, guadagnando 42 milioni di dollari al suo esordio. È stato sufficiente per ottenere la secondae apertura di sempre per ilsolo a Prometheus del 2012. Ora, a distanza di un paio di settimane,ha conquistato un altroposto nella classifica degli incassi didi tutti i tempi. Con il weekend appena trascorso,dovrebbe raggiungere un incasso mondiale di 285,7 milioni di dollari. Questo dato pone ildi Fede Alvarez ben al di sopra del precedente: Covenant del 2017. Quelsi è infatti fermato a poco più di 240 milioni di dollari in tutto il mondo.