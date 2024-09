La mia nuova vita a Discovery Amadeus lancia il nuovo programma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo sapevamo che sarebbe accaduto. Il primo settembre, contratto scaduto con la Rai,ha scelto la via dei social per presentare i suoi progetti. "Buongiorno, buona domenica. Ciao a tutti da. Oggi domenica 1° settembre è per me un giorno molto importante, è l'inizio della miaavventura professionale all'interno die quindi del canale Nove. Sul telecomando basta premere Nove, trovate me e tutta la bellissimazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del 'parente misterioso'. È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa 'Chissà chi è'.