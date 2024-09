160esimo anniversario della Croce Rossa in 400 alla fiaccolata per le vie della città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) Bergamo. Quasi 400 iscritti ai Comitati orobiciItaliana hanno sfilato ieri sera per le viein occasionegrandeche ha aperto le celebrazioni per ildi nascita del Comitato di Bergamo dell’associazione. I partecipanti hanno attraversato porta San Giacomo per muoversi verso il centro ‘basso’in un’atmosfera di festa, con luci e musica: i festeggiamenti per la ricorrenza dureranno fino al 21 settembre. Laè durata circa un’ora con alcuni volontari che reggevano sette striscioni con i sette principi fondativi: universalità, unità, volontarietà, indipendenza, neutralità, imparzialità, umanità. Oggi (domenica 1° settembre) al via gli eventi aperti al pubblico.