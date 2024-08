Promozione Coppa Italia prime sorprese di stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Lunano e Vismara vincono in trasferta. Parità tra S. Orso – Pergolese e Vigor Castelfidardo – Appignanese IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 31 agosto 2024 – Fischio d’inizio ufficiale dellacon le gare didella. Di seguito gli anticipi del sabato ricordando che la partita Moie Vallesina – Jesina non si gioca in attesa della discussione del ricorso della Jesina (martedì 3 settembre) riguardo l’ammissione dell’Alma Fano nel campionato di Eccellenza. S.ORSO – PERGOLESE 1-1 S. ORSO – Fiorelli, Tonucci (33’ st Ferri), Montinaro (45? st Rovinelli), Giacomelli, De Angelis, Fontana, Saurro (28’ st Tanfani), Grandicelli, Luchetti, Muratori,Palazzi (28’ st Moschella). All.