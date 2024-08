Kara-Murza racconta la sua liberazione dalle galere di Putin e l’occidente che difende la vita 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Quando un gruppo di agenti ha fatto irruzione nella mia cella alle tre del mattino del 28 luglio, mi ha detto di alzarmi e prepararmi entro dieci minuti, il mio primo pensiero è stato: mi porteranno fuori per giustiziarmi. Era uno scenario fin troppo plausibile perché era successa una cosa bizzarra all’inizio della settimana: un importante funzionario del carcere mi aveva accompagnato nel suo ufficio e mi aveva detto di firmare una richiesta di grazia indirizzata a Vladimir, con tanto di ammissione di “colpa”. Gli avevo detto che non avrei mai chiesto nulla a– tanto meno la “grazia” – perché lo considero un usurpatore e un assassino, non un presidente legittimo; e perché i veri criminali sono quelli che hanno scatenato la guerra in Ucraina, non quelli di noi che la contrastano. Il funzionario non sembrava soddisfatto e mi chiese di mettere tutto per iscritto.