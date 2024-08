Ultim’ora Napoli notizia a sorpresa su Lukaku | Conte può esultare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Importanteriguardante Romelu, la novità faAntonioe tutto il: è anche ufficiale. Mentre l’ultimo giorno di calciomercato scorre inesorabilmente, ilcontinua a lavorare per preparare la gara di campionato contro il Parma. Antonioavrà a disposizione anche i nuovi acquisti, tra cui il centravanti tanto desiderato: Romelu. Ebbene, proprio sull’attaccante belga è arrivata una grandissimaper il. Il calciatore, infatti, non è stato convocato dalla sua Nazionale per le gare di Nations League. Dopo la terza giornata di Serie A, il campionato sarà fermo per le gare delle nazionali. In Europa si giocherà appunto la Nations League, con il Belgio che sarà impegnato contro Israele e Francia.