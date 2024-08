Ultime Notizie Roma del 30-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho avuto un lapsus improvviso non so spiegare perché si è successo l’ho vista e l’ho uccisa a un mese dal omicidio a coltellate diciamo un Verzeni è venuto a Terno d’Isola nel Bergamasco Nella notte tra il 29 e 30 luglio il caso essere arrivato a una svolta la scorsa notte i carabinieri hanno individuato è fermato un 31 in italiano mustata gare che poi avrebbe confessato nata a Milano è residente a Suisio via una famiglia originaria del Mali disoccupato è stato identificato come il soggetto ripreso dai sistemi di videosorveglianza mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontana velocemente dalla scena del crimine dell’omicidio non conosceva la Verzeni hanno confermato fonti investigative gravi indizi di colpevolezza gli elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato ...