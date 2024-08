Personale della Difesa nell’Acn Ecco cosa prevede il Dpcm

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un piccolo contingente militare, di massimo 70 unità, nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È quantoundel 24 luglio scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale mercoledì 28 agosto. Il provvedimentoche 20 delle 70 unità siano destinate a incarichi nell’area manageriale e alte professionalità. Le restanti 50, invece, a incarichi nell’area operativa; di queste, 20 proveniente dall’Arma dei Carabinieri e deputate alla tutelasicurezza fisicasede dell’Agenzia. L’ingresso sarà progressivo con 45 unità nell’anno in corso, 8 nel 2025, 5 nel 2026 e 12 nel 2027. Per l’Agenzia, diretta dal prefetto Bruno Frattasi, è un momento particolarmente intenso. Il primo punto in agenda è il rafforzamento dell’organico. Non solo il contingente militare. Nelle scorse settimane è stato pubblicato un bando per l’assunzione di 45 giuristi a tempo indeterminato.