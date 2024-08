Paesi Ue in crisi e alle prese con i budget 2025 Dopo la Germania anche la Polonia frena sui fondi per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Non mi sorprende che il presidente ucraino chieda più aiuti, perché è il suo ruolo. Ma il nostro ruolo è prendere decisioni in base agli interessi dello Stato polacco. Ad oggi, tutto ciò che avremmo potuto dare alè stato dato”. A parlare è Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro della difesa polacco. Una freddezza di Varsavia che cozza con il vigore con cui laha sostenuto in questi due anni la necessità di azioni risolute dell’Europa contro la Russia. Sinora il paese ha speso nel sostegno alun totale di circa 25 miliardi di euro. Malaha i suoi conti da far quadrare, i governi di tutta l’Unione europea sonocon iper il, il patto di Stabilità, per iche vi sono vincolati, è tornato pienamente in vigore con i suoi limiti al ricorso a nuovo debito.