Andreatini ‘gioca’ il derby di Coppa Italia | Forlì e Ravenna al top sarà uno spettacolo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Direttore sportivo, romagnolo, super partes. Maxè uscito dal gruppo e gioca in anticipo, grandi, in programma domenica (ore 20.30) al ‘Benelli’, e succoso antipasto di un campionato che già promette scintille. Direttore, adesso si fa sul serio: che partita dobbiamo attenderci? "Una gara entusiasmante, tra due squadre costruite per recitare un campionato di vertice.un bello". Ildi Cipriani punta dichiaratamente alla promozione, sulla scorta di una campagna acquisti faraonica e dell’entusiasmo dilagante della piazza. Che ne pensa, invece, del? "Il ds Protti ha allestito una buona squadra e il merito è anche del presidente Cappelli, sempre attento, appassionato e desideroso di riproporsi per alzare l’asticella. Ritengo che i biancorossi siano da prima fascia".