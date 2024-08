US Open Sinner di nuovo in campo Intanto Alcaraz lo ‘avverte’ VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jannikpronto a ritornare protagonista agli UScon il secondo turno.‘avvisa’ l’azzurro in vista del futuro È uno USin chiaroscuro per i colori italiani. L’eliminazione di Berrettini con Fritz conferma come il romano (ad ammetterlo è stato direttamente lui ndr) continua a combattere con problemi fisici che non gli consentono di ritrovare quella continuità che manca ormai da tempo. Difficoltà anche per Darderi e Sonego mentre le belle notizie arrivano sicuramente da un Bellucci in crescita, Arnaldi, Cobolli e Musetti, con quest’ultimo primo azzurro ad approdare ai sedicesimi di finale. Jannik(Lapresse) – cityrumors.itin questo giovedì i fari sono tutti puntati su Jannik. Dopo un esordio non facile contro McDonald, l’azzurro affronta un secondo americano: Alex Michelsen.