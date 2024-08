Prolungamento della M5 fino a Monza Il nodo degli extracosti | +35% rispetto al budget iniziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – Prima la M1. Ora la M5. Ilè sempre lo stesso, seppur con sfumature diverse: quello dei costi. Una decina di giorni fa, è emersa la necessità da parte del Comune di rifare la gara per illinea rossaa Baggio, che al primo tentativo ha fatto registrare una sola offerta non valida. Adesso tocca all’opera che promette di portare i convoglililla(passando per Sesto e Cinisello), aggiungendo 12,6 chilometri di rotaie (con 11 stazioni) quasi interamente in sotterraneo ai 15 (con 19 stazioni) già entrati in funzione tra il 2013 e il 2015 sulla tratta Bignami-San Siro. Un’opera con una previsione di spesa di 1,296 miliardi di euro, di cui più di 900 milioni già finanziati.