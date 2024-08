Osimhen ha rifiutato l’offerta del Chelsea perché troppa bassa Non è escluso un rilancio Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli e sulla situazione. L’attaccante nigeriano sta trattando con ile con l’Al Ahli. Le parole di Francesco Modugno sui nuovi arrivi Lukaku e McTominay. In studio poi si fa il punto sulle trattativa tra Al Ahli,. Lukaku è arrivato già in buone condizioni Le parole di Modugno: «Oggi giornata di McTominay, arriva per una nuova appassionante esperienza. È cresciuto allo United, nove stagioni e prima ancora tutto il settore giovanile. Centrocampista strutturato, bravo negli inserimenti e può interpretare l’idea di calcio di Conte. L’arrivo a Castel Volturno per abbracciare i compagni, trovare Conte. Atteso anche Romelu Lukaku. Tutto fatto, ieri le visite mediche. Si è presentato già in buone condizioni».